«Это очень опасно»: Мадуро предупредил американцев об угрозе перед выборами

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил обеспокоенность неопределенностью и недоверием американского общества перед президентскими выборами в США, которые, по его словам, могут привести к опасным последствиям.
«Общество больше ни в кого не верит, и это опасно, потому что неопределённость оборачивается разочарованием, которое может привести к авантюрам, к фашистским экспериментам, к войнам», — утверждает Мадуро в своей телепрограмме «С Мадуро +».Мадуро также подчеркнул, что для Венесуэлы важно идти своим собственным путем, независимо от того, кто станет президентом США.
«Кто бы ни вселился в Белый дом, будь то Трамп или Камала, Венесуэла останется на своем пути, с революционным и боливарианским народом, с которым США придется вести диалог», — отметил он.Президентские выборы в США пройдут 5 ноября, на которых от Демократической партии участвует вице-президент США Камала Харрис, а от Республиканской — бывший президент Дональд Трамп.
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