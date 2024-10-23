Россия и Венесуэла обсудят применение ИИ в когнитивной войне, которую ведет НАТО

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Россия и Венесуэла планируют обсудить использование искусственного интеллекта в когнитивной войне, ведущейся НАТО, на следующем заседании Межправительственной комиссии высокого уровня.
Об этом сообщил министр связи и информации Венесуэлы Фредди Няньес на полях XVI саммита БРИКС в Казани.
По словам чиновника, на встрече, которая пройдет в ноябре в Каракасе, также будет обсуждаться создание медиасреды, которая исключит распространение фейковых новостей.
Саммит БРИКС в Казани, который продлится до 24 октября, стал крупнейшим внешнеполитическим событием в России.
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«Это одна из тем, которую мы собираемся обсудить на межправкомиссии: проблемы, с которыми сталкиваются обе страны перед лицом новых информационных технологий и использования искусственного интеллекта в когнитивной войне, которую ведет НАТО в мире», — заявил Няньес.
По словам чиновника, на встрече, которая пройдет в ноябре в Каракасе, также будет обсуждаться создание медиасреды, которая исключит распространение фейковых новостей.
«У России есть свои социальные сети, что ставит её на несколько шагов впереди, как и у Китая и Ирана. Венесуэла идет по этому пути, создавая собственные платформы и социальные сети», — отметил Няньес.Министр подчеркнул важность культурного и политического сотрудничества с Россией, заявив о необходимости создания общей медиа-экосистемы для противостояния западной дезинформации.
Саммит БРИКС в Казани, который продлится до 24 октября, стал крупнейшим внешнеполитическим событием в России.
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Елена Перлова