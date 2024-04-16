МАГАТЭ отзывает своих сотрудников с ядерных объектов Ирана

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Международное агентство по атомной энергии решило временно отозвать своих специалистов с иранских ядерных объектов. Причина – напряжённая ситуация на Ближнем Востоке, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Из-за напряжённой ситуации в регионе МАГАТЭ приняло решение отозвать своих инспекторов с иранских ядерных объектов», – написал дипломат в своём телеграм-канале.При этом в тот же день глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что эскалация в Ближневосточном регионе не повлияла на работу инспекторов организации. Помимо этого, он рассказал о намерении в ближайшие недели посетить Иран и обсудить вопрос наличия в стране больших объёмов обогащённого урана.
Ранее сообщалось, что 13 апреля Иран атаковал Израиль беспилотниками и баллистическими ракетами. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху тогда объявил, что атака успешно отражена. А вот президент еврейского государства Ицхак Герцог назвал её объявлением войны.
Ситуация в регионе на фоне этого продолжает оставаться напряжённой.
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