Небензя озвучил позицию РФ относительно ударов США по иранским ядерным объектам
Небензя: РФ осуждает безответственные удары США по иранским ядерным объектам
Россия самым решительным образом осуждает безответственные, опасные и провокационные действия Соединенных Штатов, направленные против Ирана. Такое заявление сделал постпред РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности, посвященном ударам по иранским ядерным объектам. Его слова передает РИА Новости.
Небензя охарактеризовал действия США против суверенного государства-члена ООН как демонстрацию полного пренебрежения международным правом и позицией большинства стран мира.
«Россия самым решительным образом осуждает безответственные, опасные и провокационные действия, совершённые США против Ирана – суверенного государства и члена ООН», — заявил Небензя.
Министр иностранных дел Ирана приехал в Москву
По мнению российского дипломата, Вашингтон, действуя ради интересов своего союзника Израиля, готов поставить под угрозу безопасность всего человечества.
В ночь на 22 июня ВВС США атаковали ядерные объекты Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. По заявлению американской стороны, целью атаки было уничтожение или серьезное ослабление ядерной программы Ирана.
Ранее сообщалось, что в ГД провели параллель между ударами США по Ирану и нападением Гитлера на СССР.
«Удары по Ирану не имели для США причин в военном плане и не могут иметь оправдания в общечеловеческом. Последствия повышения градуса эскалации грозят выйти за пределы региона», — отмечал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.