Небензя озвучил позицию РФ относительно ударов США по иранским ядерным объектам

22 июня 2025, 23:49

Небензя: РФ осуждает безответственные удары США по иранским ядерным объектам

Фото: iStock/macky_ch

Россия самым решительным образом осуждает безответственные, опасные и провокационные действия Соединенных Штатов, направленные против Ирана. Такое заявление сделал постпред РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности, посвященном ударам по иранским ядерным объектам. Его слова передает РИА Новости.





Небензя охарактеризовал действия США против суверенного государства-члена ООН как демонстрацию полного пренебрежения международным правом и позицией большинства стран мира.





«Россия самым решительным образом осуждает безответственные, опасные и провокационные действия, совершённые США против Ирана – суверенного государства и члена ООН», — заявил Небензя.

Министр иностранных дел Ирана приехал в Москву

«Удары по Ирану не имели для США причин в военном плане и не могут иметь оправдания в общечеловеческом. Последствия повышения градуса эскалации грозят выйти за пределы региона», — отмечал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.