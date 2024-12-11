В Дубае состоялась закрытая встреча пяти ядерных держав с участием России

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В Дубае прошла закрытая встреча пяти ядерных держав с участием России. Этим поделился «Коммерсант».
По информации издания, в число ядерной «пятерки» вошли США, Великобритания, Франция, Китай и Россия. Встреча прошла 4 декабря, хотя МИД КНР сообщил о ней только 10 декабря.
Ключевой темой обсуждения стали ядерные доктрины. Это была первая консультация в рамках годового председательства Китая в формате ядерной «пятерки».
Как правило, подобные встречи всегда являлись непубличными. В издании отметили, что такой релиз МИД КНР на фоне других является содержательным. Россия о состоявшихся консультациях сообщала в двух-трех фразах, а США в некоторых случаях не сообщали вовсе.
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Ключевой темой обсуждения стали ядерные доктрины. Это была первая консультация в рамках годового председательства Китая в формате ядерной «пятерки».
Как правило, подобные встречи всегда являлись непубличными. В издании отметили, что такой релиз МИД КНР на фоне других является содержательным. Россия о состоявшихся консультациях сообщала в двух-трех фразах, а США в некоторых случаях не сообщали вовсе.
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Иван Мусатов