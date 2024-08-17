МАГАТЭ сообщило об ухудшении ситуации с безопасностью на ЗАЭС

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Ситуация с безопасностью на Запорожской АЭС ухудшается после атаки беспилотника ВСУ в субботу. Об этом сообщили в пресс-службе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Ситуация с безопасностью стремительно ухудшается после того, как беспилотник украинских войск в субботу вбросил снаряд на дорогу по периметру площадки станции, где передвигаются сотрудники, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.
В результате удара дрона оборудование станции и сотрудники не пострадали, однако получила повреждения дорога между главными воротами станции. Место, куда упал снаряд, находится вблизи основных прудов-оросителей охлаждающей воды, а также примерно в 100 метрах от ЛЭП «Днепровская».
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Анастасия Чинкова