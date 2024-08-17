Украина приступила к подготовке атаки на Курскую АЭС

Фото: iStock/Nordroden
Украина приступила к подготовке нападения на Курскую АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе МИД России.
В ведомстве подчеркнули, что результатом готовящейся атаки может стать масштабная техногенная катастрофа в Европе.
В связи с растущей угрозой Россия призывает международные организации как можно скорее связаться с киевскими властями и обсудить провокации на ядерных объектах, а главное – их возможные последствия.
Международное сообщество должно осознавать уровень опасности, которую Киев представляет для всего европейского континента.
новость дополняется...
Читайте также:
Минобороны РФ серьёзно оценивает данные о подготовке Киевом удара по Курской АЭС
Лихачёв и Гросси обсудили ситуацию на Курской и Запорожской АЭС
Депутат ГД Шеремет призвал Совбез ООН не допустить атаки на атомные станции
В связи с растущей угрозой Россия призывает международные организации как можно скорее связаться с киевскими властями и обсудить провокации на ядерных объектах, а главное – их возможные последствия.
Международное сообщество должно осознавать уровень опасности, которую Киев представляет для всего европейского континента.
новость дополняется...
Читайте также:
Минобороны РФ серьёзно оценивает данные о подготовке Киевом удара по Курской АЭС
Лихачёв и Гросси обсудили ситуацию на Курской и Запорожской АЭС
Депутат ГД Шеремет призвал Совбез ООН не допустить атаки на атомные станции
Анастасия Чинкова