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В ближайшие дни будет завершено формирование коалиции стран, готовых направить на территорию Украины военных инструкторов, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
«Уже в ближайшие дни завершится создание коалиции стран, готовых направлять военных инструкторов на Украину», – отметил французский лидер во время пресс-конференции с участием президента Украины Владимира Зеленского.
По словам Макрона, некоторые партнеры уже согласились прислать инструкторов. Политик также заявил, что Париж не воюет с Россией, потому что хочет продолжать контролировать эскалацию конфликта на Украине.
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что слова Эммануэля Макрона о подготовке прямого участия Украины в конфликте носят провокационный и отягчающий характер. Он также подчеркнул, что французский лидер продемонстрировал «абсолютную поддержку» Украине, даже заявив, что готов участвовать в конфликте.
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Александр Климов