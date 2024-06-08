Макарон рассказал о коалиции стран для отправки военных инструкторов Киеву

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом в Париже заявил, что готов раскрыть «некоторые подробности» о боях в Харьковской области. Об этом говорится в стенограмме разговора двух лидеров на сайте Белого дома.