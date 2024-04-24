Захарова: манёвры НАТО у границ России повышают риски военных инцидентов

Фото: Официальный сайт МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что маневры НАТО у границ России повышают риски возможных военных инцидентов. Об этом сообщает РИА Новости.
Захарова назвала предстоящие учения НАТО в Финляндии частью гибридной войны против РФ. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства, Москва внимательно следит за «агрессивными действиями коллективного Запада».
Захарова также обратила внимание на стремление Финляндии как можно скорее «завершить свою официальную «прописку» в Североатлантическом альянсе в качестве «новобранца», став «полноправным участником этой авантюры».
Напомним, 26 апреля НАТО проведет учения в Финляндии на границе с Россией. По предварительным данным, в учениях примут участие военные Финляндии, США, Великобритании, Латвии и Эстонии.
Читайте также:
Саммит лидеров ЕС в Брюсселе прошел со скандалом
Захарова: выделяя помощь Киеву, США гонят украинцев «на убой»
В ЕС и НАТО одобрили решение палаты представителей США по помощи Украине
Захарова также обратила внимание на стремление Финляндии как можно скорее «завершить свою официальную «прописку» в Североатлантическом альянсе в качестве «новобранца», став «полноправным участником этой авантюры».
Напомним, 26 апреля НАТО проведет учения в Финляндии на границе с Россией. По предварительным данным, в учениях примут участие военные Финляндии, США, Великобритании, Латвии и Эстонии.
Читайте также:
Саммит лидеров ЕС в Брюсселе прошел со скандалом
Захарова: выделяя помощь Киеву, США гонят украинцев «на убой»
В ЕС и НАТО одобрили решение палаты представителей США по помощи Украине
Екатерина Коршунова