Макрон: Будущее Украины под сомнением

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Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 5 признал, что Соединенные Штаты и Европа сомневаются в будущем Украины. Об этом пишет ТАСС.
«Мы чувствуем, что некоторые европейские страны начинают испытывать сомнения, как и американцы», — заявил французский лидер.Политик указал, что Франция считает важным предотвратить возможную победу России в этом контексте, так как это имеет значение для спокойной жизни в Европе.
Французский президент подытожил, что страна «не воюет с Россией», но и не может допустить ее победы.
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Алина Юрчак