Сенатор Шумер: Республиканцы не хотят помогать Украине из-за «призрака Трампа»

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Лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер заявил, что экс-президент США Дональд Трамп обладает авторитетом среди республиканцев в американском сенате. Поэтому вопрос состоит в том, захотят ли они поддержать законопроект о помощи Киеву, понимая, что такой шаг спровоцирует «отвратительные и злобные» нападки со стороны политика, добавил Шумер.
«Перед их центристами стоит дилемма. Они знают, что это правильный поступок — передать помощь Украине. И они знают, что мы должны что-то сделать из-за ситуации с мигрантами на границе. И мы готовы идти им навстречу по многим вопросам. Но у них также есть призрак Дональда Трампа», — цитирует лидера демократов Politico.
По его словам, пять республиканцев твёрдо решили поддержать выделение помощи Украины, пятнадцать намерены проголосовать против, а оставшиеся 29 конгрессменов рискуют попасть под влияние Трампа.
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