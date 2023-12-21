Сенатор Шумер: Республиканцы не хотят помогать Украине из-за «призрака Трампа»

Лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер заявил, что экс-президент США Дональд Трамп обладает авторитетом среди республиканцев в американском сенате. Поэтому вопрос состоит в том, захотят ли они поддержать законопроект о помощи Киеву, понимая, что такой шаг спровоцирует «отвратительные и злобные» нападки со стороны политика, добавил Шумер.