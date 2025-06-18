Макрон: Евросоюз подготовил беспрецедентные санкции против РФ
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз подготовил беспрецедентные санкции в отношении России, которые поддержал американский лидер Дональд Трамп. Об этом глава республики сказал журналистам по итогам саммита G7 в Канаде.
«В том, что касается Украины, наша общая позиция такова, что нам нужно усилить санкции, - это то, что европейцы подготовили с новыми беспрецедентными и гораздо более сильными санкциями, и то, что готовят американские сенаторы», — заявил Макрон.
Трансляция выступления президента велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х. При этом Макрон отметил, что Трамп поддержал очередной пакет антироссийских санкций, а США необходимо стратегически решить украинский конфликт.