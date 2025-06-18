Макрон: Евросоюз подготовил беспрецедентные санкции против РФ

18 июня 2025, 01:38

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз подготовил беспрецедентные санкции в отношении России, которые поддержал американский лидер Дональд Трамп. Об этом глава республики сказал журналистам по итогам саммита G7 в Канаде.







«В том, что касается Украины, наша общая позиция такова, что нам нужно усилить санкции, - это то, что европейцы подготовили с новыми беспрецедентными и гораздо более сильными санкциями, и то, что готовят американские сенаторы», — заявил Макрон.