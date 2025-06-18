NYT: Иран ударит по американским базам, если США вступят в конфликт
Иран подготовил ракеты для ударов по американским базам, если США вступят в конфликт на Ближнем Востоке. Об этом сообщает The New York Times.
Исламская республика в первую очередь ударит по американским базам в Ираке в случае вступления США в конфликт. Для этого Иран подготовил необходимые ракеты и другое военное оборудование. К тому же страна может заминировать Ормузский пролив, чтобы зажать американские военные корабли в Персидском заливе.
Ранее сообщалось, что США могут вступить в конфликт на Ближнем Востоке уже этим вечером. На фоне этого представитель йеменских хуситов тоже заявил о намерении движения вмешаться в боевые действия, где организация поддержит Иран.
Читайте также: