Белый дом: Трамп завершил встречу с командой по нацбезопасности по Ирану
Президент США Дональд Трамп завершил встречу с командой по нацбезопасности, в которой обсуждался вопрос обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Белый дом.
Согласно опубликованному заявлению, диалог длился один час 20 минут. Ряд американских СМИ отмечает, что далее Трамп выступит перед прессой и расскажет об итогах разговора.
Ранее стало известно, что президент досрочно покинул саммит G7 в Канаде из-за обострения конфликта между Ираном и Израилем. После Трамп призвал команду по нацбезопасности готовиться к встрече, где будет обсуждаться вопрос урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.
Портал Axios писал, что в ходе данного диалога американский лидер мог принять решение о присоединении США к военной операции, в которой Штаты будут поддерживать израильскую сторону.
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