Греция направит два фрегата и два истребителя F-16 для усиления защиты Кипра. Об этом сообщает издание Phileleftheros.
Решение принято на фоне ударов иранских беспилотников по британской военной базе на острове. Речь идет о базе Акротири, где фиксировали попытки атаки.
Пресс-секретарь правительства Кипра Константинас Летимботис ранее сообщил о полете двух дронов из Ирана в направлении базы Акротири. По его словам, беспилотники сбили.
Ранее стало известно о переговорах президента России Владимира Путина с лидером ОАЭ Мохаммедом бин Зайд аль-Нахайяном. Стороны обсудили конфликт на Ближнем Востоке.
