Греция направит два фрегата и два истребителя F-16 для усиления защиты Кипра

Фото: iStock/maksicfoto

Греция направит два фрегата и два истребителя F-16 для усиления защиты Кипра. Об этом сообщает издание Phileleftheros.



Решение принято на фоне ударов иранских беспилотников по британской военной базе на острове. Речь идет о базе Акротири, где фиксировали попытки атаки.

Пресс-секретарь правительства Кипра Константинас Летимботис ранее сообщил о полете двух дронов из Ирана в направлении базы Акротири. По его словам, беспилотники сбили.

Ранее стало известно о переговорах президента России Владимира Путина с лидером ОАЭ Мохаммедом бин Зайд аль-Нахайяном. Стороны обсудили конфликт на Ближнем Востоке.

