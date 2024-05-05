Макрон заявил об опасности для Европы из-за мощности и дальности ракет РФ

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Российские баллистические ракеты обладают исключительной мощностью и дальностью полёта. Это представляет опасность и угрозу для европейских стран.
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. В интервью газете La Tribune он указал, что безопасность европейцев поставлена на карту на Украине, так как она находится в полутора тысяч километров от европейских границ. По словам французского лидера, если Россия победит в конфликте, то в следующую секунду уже не будет безопасности ни для Польши, ни для Румынии, ни для Литвы, ни для самой Франции.
Макрон убеждён, что мощность и дальность российских баллистических ракет подвергает опасности всю Европу. Также он заявил о продолжении политики «стратегической двусмысленности» в отношении России.
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Александр Бойцов