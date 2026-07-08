Жена Эрдогана отвергла попытку Макрона поцеловать её руку

08 июля 2026, 02:08

Эммануэль Макрон (Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев)

Во время визита в Анкару президент Франции Эммануэль Макрон попал в неловкую ситуацию при приветствии первой леди Турции Эмине Эрдоган. Об этом пишет РИА Новости.