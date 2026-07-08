Жена Эрдогана отвергла попытку Макрона поцеловать её руку
Во время визита в Анкару президент Франции Эммануэль Макрон попал в неловкую ситуацию при приветствии первой леди Турции Эмине Эрдоган. Об этом пишет РИА Новости.
Кадры трансляции запечатлели, как Эммануэль и Брижит Макрон поднялись по ступеням крыльца. Французский лидер обменялся с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом рукопожатием, дважды обнял его и похлопал по спине. В это же время Эмине Эрдоган приветствовала супругу Макрона Брижит.
Затем президент обратился к жене коллеги и попытался поцеловать ей руку. Он наклонился и едва не коснулся кисти губами, но Эмине Эрдоган решительно отдёрнула руку. Макрон выпрямился и постарался сгладить неловкость, одарив присутствующих широкой улыбкой.
Инцидент произошёл на приёме в президентском дворце в рамках саммита глав государств и правительств НАТО. Мероприятие проходит 7–8 июля.
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