Пенсионер думал о свержении Макрона и напал на жандармов во Франции

21 июня 2026, 16:36

Figaro: Пенсионер думал о начале революции и выстрелил в полицейских во Франции

Фото: istockphoto/Sean Hannon

В департаменте Эр и Луар на севере Франции 82-летний пенсионер открыл стрельбу по жандармам, прибывшим к его дому после звонка его супруги. Мужчина был убежденным, что в стране началась революция, а президента Эммануэля Макрона свергли.