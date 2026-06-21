Пенсионер думал о свержении Макрона и напал на жандармов во Франции
В департаменте Эр и Луар на севере Франции 82-летний пенсионер открыл стрельбу по жандармам, прибывшим к его дому после звонка его супруги. Мужчина был убежденным, что в стране началась революция, а президента Эммануэля Макрона свергли.
В результате инцидента двое сотрудников правоохранительных органов получили ранения в ноги. Об этом сообщает газета Figaro со ссылкой на прокуратуру Шартра.
По данным издания, пять жандармов выехали на место в субботу после сообщения жены пенсионера. Их заранее предупредила дочь пожилой пары, указав, что отец находится в саду. Когда силовики направились туда, мужчина открыл по ним огонь.
Как уточняется, перед стрельбой пенсионер вышел из дома с винтовкой и патронами, выкрикивая фразы о революции и свержении главы государства. Жандармы попытались вступить с ним в диалог и осторожно приблизились, однако он трижды выстрелил в их сторону.
В прокуратуре сообщили, что в ходе ответного огня пенсионера, вероятно, также ранило в руки, после чего он укрылся в подвале. Позднее пожилой человек добровольно сдался властям. Раненых жандармов госпитализировали, их жизни вне опасности.
По факту происшествия возбудили расследование по статье о покушении на убийство двух представителей государственной власти. Дело поручили следственной бригаде коммуны, а отдел расследований Орлеана оценит правомерность применения силы жандармами в ответ на действия пенсионера. Отмечается, что ранее мужчина не имел судимостей. В настоящее время его доставили в больницу для извлечения пули из руки, после чего поместили под стражу и назначили психиатрическую экспертизу, говорится в материале.
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