Байден после удара «Орешника» обратился к Макрону по поводу Украины

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Президент США Джо Байден обсудил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном последние события конфликта на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.
Уточняется, что телефонный разговор глав государств состоялся после испытания российской ракетной системы «Орешник». В сообщении ведомства также говорится о том, что Байден и Макрон обсудили конфликт на Ближнем Востоке, в том числе и усилия по достижению сделки о прекращении огня в Ливане.
Напомним, в четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.
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