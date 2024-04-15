Макрон хочет договориться о прекращении огня на время Олимпийских игр в Париже

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что надеется договориться о прекращении огня на фоне нескончаемых конфликтов в мире на время проведения Олимпиады в Париже. Об этом сообщила радиостанция RMC.
Отмечается, что он планирует обсудить этот вопрос с председателем КНР Си Цзиньпином.
Глава Франции заявил, что сделает все возможное для того, чтобы достичь олимпийского перемирия. Он добавил, что для достижения цели готов привлечь международных партнеров.
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Глава Франции заявил, что сделает все возможное для того, чтобы достичь олимпийского перемирия. Он добавил, что для достижения цели готов привлечь международных партнеров.
«Лидер Китая [Си Цзиньпин] через несколько недель приедет в Париж. Я его попросил помочь. В 2022 году перед нами тоже стояла такая задача перед зимними Олимпийскими играми, которые принимал Китай. Это также может стать дипломатическим моментом ради мира», — сказал Макрон.Ранее Макрон заявлял, что Франция предложит России прекратить огонь на время проведения Олимпийских игр. В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила президенту Франции прекратить поставки оружия Киеву.
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Дарья Осипова