Макрон призвал Сербию к тесному согласованию политических решений с ЕС

Фото: сайт Кремля
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Сербию к более тесному согласованию решений в области внешней политики с Европейским союзом. Об этом французский лидер заявил на пресс-конференции с сербским главой Александром Вучичем. Трансляцию вел Елисейский дворец в социальной сети X.
«Сербия не должна сомневаться, что ее будущее в Евросоюзе и нигде более. Это стратегический выбор, который важно вновь подтвердить... Никакие превратности не должны заставить вас усомниться в этом пути. Вы готовы сделать этот стратегический выбор, и поэтому нам необходимо вместе двигаться вперед, чтобы выполнить взятые на себя обязательства», — заявил Макрон.Как считает глава Франции, Сербии важно продолжать реализовывать этот выбор при помощи более тесного согласования наших решений во внешней политике.
По словам Макрона, на фоне украинского конфликта началась «новая эра, которая также является эрой стремления к воссоединению нашей Европы».
Ранее в Австрии раскритиковали заявление Макрона по Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак