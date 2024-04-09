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Макрон призвал Сербию к тесному согласованию политических решений с ЕС

09 апреля 2024, 06:52
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Сербию к более тесному согласованию решений в области внешней политики с Европейским союзом. Об этом французский лидер заявил на пресс-конференции с сербским главой Александром Вучичем. Трансляцию вел Елисейский дворец в социальной сети X.
«Сербия не должна сомневаться, что ее будущее в Евросоюзе и нигде более. Это стратегический выбор, который важно вновь подтвердить... Никакие превратности не должны заставить вас усомниться в этом пути. Вы готовы сделать этот стратегический выбор, и поэтому нам необходимо вместе двигаться вперед, чтобы выполнить взятые на себя обязательства», — заявил Макрон.
Как считает глава Франции, Сербии важно продолжать реализовывать этот выбор при помощи более тесного согласования наших решений во внешней политике.



По словам Макрона, на фоне украинского конфликта началась «новая эра, которая также является эрой стремления к воссоединению нашей Европы».

Ранее в Австрии раскритиковали заявление Макрона по Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Лавров рассказал о сотрудничестве с Китаем в борьбе с терроризмом
Лавров: РФ и Китай продолжат сотрудничество по борьбе с терроризмом
09 апреля 2024, 06:23

Фото: сайт Кремля

Россия и Китай будут и дальше сотрудничать в вопросах борьбы с терроризмом, в том числе по линии многосторонних механизмов после теракта в «Крокус сити холле». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах с главой МИД КНР Ван И, передает ТАСС.
«Благодарю китайскую сторону за соболезнования в связи с терактом в Подмосковье 22 марта этого года, за поддержку борьбы России с терроризмом, все причастные, безусловно, понесут наказание», — отметил Лавров.
Помимо этого, глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что состоявшиеся в марте выборы президента России прошли в условиях «жесткого внешнего давления со стороны Запада», всплеска террористических атак со стороны киевского режима, а также обстрелов городов Российской Федерации.

Невзирая на это, голосование прошло успешно, добавил Лавров.

Глава МИД подытожил, что результаты выборов продемонстрировали глубокое доверие россиян к Владимиру Путину и проводимой внутренней и внешней политике, что также касается улучшения стратегического взаимодействия и партнерства с Китаем.

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#рф
#терроризм
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Посол Антонов назвал вступление Украины в НАТО неприемлемым для России
Антонов заявил, что РФ не смирится с участием Киева во враждебном блоке
09 апреля 2024, 04:26

Фото: сайт НАТО

Вступление Украины в НАТО категорически неприемлемо для Российской Федерации. Москва никогда не смирится с участием Киева во враждебном альянсе. Об этом заявил посол в США Анатолий Антонов, передает РИА Новости.
«Вступление Украины в НАТО для нас неприемлемо ни при каких обстоятельствах. Это — угроза национальной безопасности России», — указал посол.
Как отметил Антонов, в Вашингтоне принципиально не хотят прислушиваться к заявлениям российской стороны о неприятии членства Украины в альянсе. Посол также указал на то, что США не учитывают позицию Москвы.

Единственным правильным вариантом для России является безоговорочная победа ВС РФ на поле боя, подытожил Антонов.

Ранее в НАТО высказались о войне с Россией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Австрии заявили, что многие страны не разделяют позицию Запада по Украине

#москва
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#победа
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#новости
#нато
#вс рф
#антонов
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МИД заявил о готовности России обсудить серьезные предложения по Украине
Полищук заявил, что РФ готова обсуждать серьезные предложения по Украине
09 апреля 2024, 03:23

Фото: istock / 3dmitry

Россия готова обсуждать действительно серьезные предложения по Украине. Об этом заявил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в беседе с информагенством ТАСС.
«Мы открыты к диалогу и готовы обсуждать действительно серьезные предложения, основанные на современных реалиях и учете наших законных интересов», — сказал Полищук.
Он отметил, что Украина и западные государства продолжают готовить «мирную конференцию» в Швейцарии. Дипломат напомнил, что российская сторона неоднократно говорила, что не будет принимать участие в подобных встречах и обсуждать заведомо провальную «формулу Зеленского» ни полностью, ни частично.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала мировое сообщество отреагировать на акт ядерного терроризма Киева. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
#мид
#украина
#мид рф
#дипломат
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В НАТО высказались о войне с Россией
Командующий силами НАТО в Европе заявил, что страны альянса не хотят войны с РФ
09 апреля 2024, 02:21

Фото: istock / Arseniy45

Члены НАТО не считают, что находятся в состоянии войны с Российской Федерацией, и не желают этого. С таким заявление выступил главнокомандующий объединенными силами альянса в Европе, американский генерал Кристофер Каволи, передает РИА Новости.
Как утверждает генерал, целью блока является «сдерживание подобной войны». По этой причине члены Североатлантического альянса поддерживают Украину, уточнил Каволи.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер в ходе регулярного брифинга заявил, что Украина сможет вступить в НАТО только после завершения нынешнего конфликта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

РФ в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО около западных границ. Военный блок расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не будет игнорировать действия, потенциально опасные для ее интересов.

В Москве также отмечали, что НАТО нацелено на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

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#заявление
#новости
#нато
#россия
#война
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В Госдепе назвали главное условие для вступления Украины в НАТО
Госдеп: Украина может присоединиться к НАТО только после завершения конфликта
09 апреля 2024, 00:19

Фото: istock / Michele Ursi

Украина сможет вступить в НАТО только после завершения нынешнего конфликта. С таким заявленным выступил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер в ходе регулярного брифинга.
«В конечном итоге этот процесс (вступление Украины в НАТО — прим. ред.) будет продвигаться вперед по окончании этого конфликта», — заявил Миллер.
Он также отметил, что в Североатлантическом альянсе ведутся переговоры по Украине.

До этого постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что альянс примет Украину в блок, «когда придет время», только при согласии всех союзников и после окончания боевых действий.

Ранее посол Украины в Турции заявил, что Киев не настаивает на членстве в НАТО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#украина
#нато
#переговоры
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Состав с военной техникой Франции проследовал по территории Швейцарии
Состав с военной техникой Франции проследовал в БиГ через Швейцарию
08 апреля 2024, 23:55

Фото: istock / -zlaki-

Железнодорожный состав с техникой Вооруженных сил Франции отправился на территорию Боснии и Герцеговины (БиГ) через Швейцарию. Об этом информирует Федеральный совет (правительство) Швейцарии, передает ТАСС.
Как пояснили в Берне, техника предназначена для Сил стратегического резерва, которые с апреля будут усиливать миссию Европейского Союза в БиГ EUFOR Althea. Там также отметили, что специального разрешения на такой транзит не требуется, так как Швейцария «участвует в военной миссии по содействию миру» на территории Боснии и Герцеговины.

Федеральный совет добавил, что был проинформирован об этом транзите 27 марта. Речь идет о перемещении примерно 70 транспортных средств, включая около 20 легких бронеавтомобилей.

При возвращении техники во Францию «еще один конвой пройдет через Швейцарию», но французские военнослужащие, прикомандированные к SRF, не будут следовать через территорию страны.

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#железнодорожный
#правительство
#техника
#страны
#швейцария
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Стало известно об «охоте» в ЕС за наблюдавшими выборы в РФ политиками
Депутат Пискарев заявил о преследовании в ЕС наблюдавших выборы в РФ политиков
08 апреля 2024, 23:23

Фото: iStock/butenkow

Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил о том, что в Евросоюзе развёрнута масштабная кампания по преследованию политических деятелей, участвующих в наблюдении за выборами президента России.
«Недружественным государствам не дает покоя то, что не удалось сорвать президентские выборы в России. Поэтому в ЕС развернута кампания по преследованию политиков, участвовавших в наблюдении на выборах в нашей стране, и составление проскрипционных списков, что сопровождается подготовкой репрессивного законодательства», — пояснил в беседе с NEWS.ru Пискарев.

Он назвал подобные действия европейских государств не просто вмешательством в дела нашей страны, но и продолжением колониальной политики с их стороны.

Ранее бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон отпустила резкий комментарий по поводу предстоящих президентских выборов в США. Она призвала недовольных избирателей смириться с Байденом и Трампом в качестве кандидатов.

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#выборы
#президент
#страны
#ес
#политика
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Казачий атаман Долуда поделился, как крымчане восприняли референдум 2014 года
Казачий атаман Долуда: Итоги референдума восприняли невероятно радостно
08 апреля 2024, 23:11

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Зампред Комитета по делам национальностей Госдумы РФ, председатель экспертной комиссии Совета при Президенте РФ по делам казачества Николай Долуда поделился воспоминаниями о том, как крымчане восприняли итоги референдума 2014 года о возвращении в Россию.
По его словам, у жителей полуострова был праздник по этому поводу, вхождение в состав РФ они восприняли невероятно радостно и эмоционально.

«Тогда, весной 2014 года, где бы наши ребята ни были, крымчане всё время старались помочь, что-то принести, чем-то угостить. Местные жители действительно хотели как можно быстрее вернуться в состав России. Итоги референдума люди воспринимали невероятно эмоционально, как очень большую радость», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Долуда.

Сербский четник, ветеран Братислав Живкович также делился, что приезжал в Крым в 2014 году.

«Россия смотрит на Сербию как на братскую страну, а мы смотрим на Россию как на нашу страну. Мы здесь как дома», – добавил в беседе с «Петербургским дневником» Живкович.

Ранее военный корреспондент Дмитрий Стешин делился своими наблюдениями о том, как изменился Крым за последние 10 лет.

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#россия
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#крым
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В Австрии заявили, что многие страны не разделяют позицию Запада по Украине
Нехаммер: многие страны не разделяют позицию Запада по Украине
08 апреля 2024, 22:07

Фото: iStock/Teka77

Многие страны мира не разделяют позицию Запада по Украине. Такое заявление сделал канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью изданию Grand Continent.
«С 2022 мы разрабатывали свой ответ на российскую агрессию изолированно, словно в закрытом сосуде Запада. Мы быстро пришли к согласию в том, как нужно поддерживать Украину и как прекратить войну», — заявил Нехаммер.

Однако он подчеркнул, что некоторые страны БРИКС не согласны с позицией Запада. При этом Нехаммер утверждает, что европейские страны должны повлиять на Индию, Китай или Бразилию, чтобы те согласились с позицией Запада, и тогда другие державы смогли бы вернуться за стол переговоров. Канцлер Австрии выразил мнение, что именно эти шаги смогут положить конец конфликту на Украине.

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