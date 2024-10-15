Макрон напомнил Нетаньяху, кто создал Израиль

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Президент Франции Эммануэль Макрон после вызова посла Израиля в Париже в МИД заявил, что премьер Биньямин Нетаньяху должен подчиняться ООН, так как его страна была создана указом именно этой организации. Об этом сообщает французское издание Parisien со ссылкой на участников закрытом совете министров в Париже.
«Господин Нетаньяху не должен забывать, что его страна была создана решением ООН, и поэтому он не должен нарушать указы ООН», — напряженно отметил Макрон.Этой репликой французский президент сослался на голосование Генссамблеи ООН в 1947 году, которое поддержало разделение Палестины на два независимых государства — арабское и еврейское.
Ранее Макрон заявил, что израильская атака на позиции Временных сил ООН в Ливане «совершенно недопустима» и добавил, что Париж «не потерпит» новых обстрелов миротворческих сил. До этого французский лидер назвал отказ от поставок оружия Израилю единственным рычагом для прекращения огня на Ближнем Востоке.
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