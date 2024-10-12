Макрон осудил атаку Израиля на миротворцев ООН в Ливане

Фото: сайт Кремля
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что израильская атака на позиции Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) «совершенно недопустима». Как сообщается на странице Елисейского дворца в социальной сети X, на встрече средиземноморских стран-членов ЕС на Кипре Париж заявил, что «не потерпит» новых обстрелов миротворческих сил.
В пятницу, 11 октября, в результате нового обстрела израильскими войсками населенного пункта Накура были ранены два миротворца.
По словам французского президента, в составе ВСООНЛ находятся 700 солдат республики.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что объект, принадлежащий Временному командованию миротворческих сил ООН в Ливане, был по ошибке атакован израильскими войсками. ЦАХАЛ также подчеркнул, что за несколько часов до инцидента миротворцам ООН было приказано найти укрытие и оставаться там.
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В пятницу, 11 октября, в результате нового обстрела израильскими войсками населенного пункта Накура были ранены два миротворца.
«Недопустимо, чтобы силы ВСООНЛ становились преднамеренной целью вооруженных сил Израиля. Мы это осуждаем, мы это не терпим и не потерпим, чтобы это вновь повторилось», – подчеркнул Макрон.
По словам французского президента, в составе ВСООНЛ находятся 700 солдат республики.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что объект, принадлежащий Временному командованию миротворческих сил ООН в Ливане, был по ошибке атакован израильскими войсками. ЦАХАЛ также подчеркнул, что за несколько часов до инцидента миротворцам ООН было приказано найти укрытие и оставаться там.
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Александр Климов