Назван единственный способ остановить войну на Ближнем Востоке

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Президент Франции Эммануэль Макрон назвал отказ от поставок оружия Израилю единственным рычагом для прекращения огня на Ближнем Востоке. С таким заявлением он выступил на встрече средиземноморских стран-членов Европейского Союза на Кипре. По его словам, такая риторика не является призывом к разоружению Израиля на фоне угроз для еврейского государства.
Также Макрон призвал остановить экспортировать оружие, которое затем используется в военных целях.
«Франция призвала прекратить экспорт оружия, используемого в этих зонах боевых действий. Другие лидеры здесь сделали то же самое. Мы все знаем, что это единственный рычаг, который сегодня может положить этому конец», — отметил он.Читайте также:
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