Парламент Франции одобрил запуск процедуры импичмента Макрона

Фото: сайт Кремля
Бюро национального собрания (нижняя палата парламента) Франции одобрило проект резолюции о запуске процедуры импичмента президента страны Эммануэля Макрона. Об этом сообщает местная газета Le Parisien.
Отмечается, что ведомством была утверждена процедура отстранения главы государства от власти.
Напомним, что данная инициатива была выдвинута после исключения Макроном представителей левых из нового правительства, несмотря на успех их коалиции на прошедших в стране парламентских выборах. Документ составили с опорой на статью французской Конституции, позволяющей отстранять президента от управления страной в случае нарушения своих обязанностей.
Данную резолюцию поддержал 81 депутат от брока «Новый народный фронт», в числе которых 72 представителя «Непокорившейся Франции». Также положительно оценили инициативу зелёные и часть депутатов из группы «Левые демократы и республиканцы».
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Напомним, что данная инициатива была выдвинута после исключения Макроном представителей левых из нового правительства, несмотря на успех их коалиции на прошедших в стране парламентских выборах. Документ составили с опорой на статью французской Конституции, позволяющей отстранять президента от управления страной в случае нарушения своих обязанностей.
Данную резолюцию поддержал 81 депутат от брока «Новый народный фронт», в числе которых 72 представителя «Непокорившейся Франции». Также положительно оценили инициативу зелёные и часть депутатов из группы «Левые демократы и республиканцы».
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Анастасия Чинкова