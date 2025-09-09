Макрон назначил нового премьер-министра Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон выбрал нового премьер-министра страны. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
В сообщении говорится, что глава государства назначил нового человека на пост главы правительства, однако имя кандидата сначала не называлось.
Позже телеканал LCI подтвердил, что новым главой правительства назначен министр вооружённых сил Себастьен Лекорню.
Решение о смене руководства связано с тем, что в понедельник депутаты во Франции выразили недоверие правительству действующего премьера Франсуа Байру из-за предложенных мер жёсткой экономии. Теперь кабинет Байру, сформированный в конце декабря 2024 года, уйдёт в отставку. Это станет уже третьей отставкой премьера во Франции за последний год.
Отмечается, что президент Макрон официально объявит о назначении нового премьера «в ближайшие дни».
Назначение Лекорню рассматривается как попытка стабилизировать политическую ситуацию и провести необходимые реформы после серии правительственных кризисов.
Читайте также: