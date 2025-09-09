Макрон назначил нового премьер-министра Франции

09 сентября 2025, 21:03

LCI: Макрон назначил Лекорню премьер-министром страны

Фото: iStock/SimonLukas

Президент Франции Эммануэль Макрон выбрал нового премьер-министра страны. Об этом сообщает телеканал BFMTV.