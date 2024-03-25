«Фонтанка»: Из торгового центра «Пассаж» в Санкт-Петербурге эвакуируют людей

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В центре Санкт-Петербурга проводится эвакуация граждан из торгового дома «Пассаж», расположенного на Невском проспекте. Оперативные службы выводят людей на улицу, сообщает местное издание «Фонтанка».
Полицейские пока не озвучили официальную причину происходящего, но есть предположение, что в администрацию ТЦ поступило сообщение от неизвестных о подготовке террористического акта.
Число провокаций в России резко возросло после произошедшей трагедии в «Крокус сити холле». В воскресенье 24 марта председатель СКР Александр Бастрыкин дал поручение как можно быстрее установить организаторов террористического акта. По данным СК РФ, там погибло 137 человек.
В крупных городах России усилены меры безопасности в общественных местах.
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Число провокаций в России резко возросло после произошедшей трагедии в «Крокус сити холле». В воскресенье 24 марта председатель СКР Александр Бастрыкин дал поручение как можно быстрее установить организаторов террористического акта. По данным СК РФ, там погибло 137 человек.
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Мария Федоровцева