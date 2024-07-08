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Макрон не принял отставки премьер-министра Атталя

BFMTV: Макрор решил оставить премьер-министра Атталя
08 июля 2024, 15:08
Фото: IStock/AdrianHancu

Фото: IStock/AdrianHancu

Президент Франции Эммануэль Макрон принял решение оставить Габриэля Атталя на посту премьер-министра страны, об этом сообщает BFMTV.


Премьер-министр Габриэль Атталь должен подать заявление об отставке Эммануэлю Макрону в понедельник, 8 июля, на следующий день после второго тура парламентских выборов. Однако Макрон не принял его отставку, заявив, что Атталь должен сохранить свой пост «на время», чтобы «обеспечить стабильность страны».

Ранее были подведены итоги парламенстких выборов, по которым партия Народный фронт выиграла второй тур парламентских выборов, получив более 180 депутатских мест. Хотя поданное большинство голосов не является подавляющим, представители победившей партии требуют Макрона передать им власть в управление.

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«Далеки от радужных»: Какие собственные цели переговоров с лидерами стран преследует Орбан
Политолог Дудчак: сценарий Орбана насчет конфликта с Украиной РФ не интересен
08 июля 2024, 14:43

Фото: сайт Кремля

Виктор Орбан считает, что окончание конфликта России и Украины зависит не только от этих стран, но и от США, Евросоюза и Китая. Он продолжает свою «мирную миссию» и направляется на переговоры в Вашингтон.
Политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак в беседе с «Радио 1» сказал, что Виктор Орбан встречается с лидерами стран по собственным интересам.

«Сам по себе факт, что Орбан ездит и встречается с лидерами ведущих государств — уже позитивный. Позиция и интересы Орбана достаточно понятны. Он является одним из немногих европейских лидеров, находящихся у власти, который работает в интересах своего народа и подтверждает, что у этого государства есть суверенитет. Но тем не менее нам нечему тут радоваться, потому что у Орбана свои цели и задачи, а у нас свои», — сказал эксперт.

Он добавил, что взгляды на конфликт у лидера Венгрии и России разные, хотя и схожи в одном — желании, чтобы все закончилось.

«Ему хотелось бы, что поскорее все это закончилось, нам бы тоже хотелось этого, но Орбан призывает просто быстрее остановить боевые действия, а нас такое не интересует. Это мы уже проходили, сценарий известный, поэтому Владимир Владимирович говорил, что нам просто остановка ради того, чтобы Украину опять накачали вооружениями и дали возможность заполнить ряды ВСУ, не интересна. Украина должна совершить определенные действия, которые будут иметь необратимый характер, как сказал президент России», — объяснил политолог.

По его словам, Виктор Орбан не просто так делает большой круг: все упирается в цели его государства.

«Сначала поехал на Украину с Зеленским пообщаться, хотя у них отношения далеки от радужных. Орбан бы не возражал против поддержки Украины, если бы убрали повод для его претензий — ущемление прав венгерского меньшинства. Хотя в своих заявлениях они говорят, что на Украине национальные меньшинства подвергаются серьезной дискриминации даже без привязки к венграм. А после поехал в Москву, затем в Баку — поговорил о поставках углеводов альтернативными путями. Потом отправился в Китай, где тоже высказался достаточно противоречиво. Он сказал, что ключевая страна в решении кризиса и конфликта на Украине — Китай, что является повторение западного тезиса», — сообщил собеседник.

Он отметил, что на Западе думают, что Китай может «надавить» на Россию и заставить принять все условия, однако это неприемлемо.
«Почему они Китай называют ключевой страной? Потому что Китай помогает России в обходе танков, не устраивает блокаду, ведет торговлю. Им кажется, что если бы Китай надавил на Россию, то война бы закончилась. А как бы она закончилась? По их мнению, у России были бы проблемы с вооружениями, Украина бы укрепила свои позиции, Запад бы накачивал различными вооружениями ВСУ. Но это совершенно неприемлемая для нас формулировка», — заключил эксперт.

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ФСБ: Ту-22М3 хотели перегнать через Молдавию из-за вседозволенности в стране
08 июля 2024, 13:54

Фото: istockphoto / NanoStockk

Сотрудник ФСБ рассказал, почему Украина планировала угнать самолёт Ту-22М3, пролетая через территорию Молдавии.
Как сообщил сотрудник ФСБ в интервью телеканалу «Россия 1», украинцы планировали использовать территорию Молдавии для угона российского сверхзвукового стратегического бомбардировщика. По словам оперативника, в этой стране они чувствуют себя свободно и могут действовать практически без опаски.

«В Молдавии у украинских спецслужб буквально развязаны руки и ничто не мешает им реализовать «свои разведывательные акции». Тамм местные правоохранительные органы закрывают на все глаза. Молдова была выбрана неспроста. Там украинские спецслужбы чувствуют себя вольготно», — высказался оперативный сотрудник ФСБ.

Ранее российский лётчик поделился историей о том, как его пытались склонить к угону самолёта Ту-22М3 спецслужбы Украины. По словам пилота, они связались с ним через Telegram и предложили за это три миллиона долларов.

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#telegram
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Песков: Кремль поддерживает идею платформы мира для решения кризиса на Украине
08 июля 2024, 13:34

Фото: сайт Кремля

Пока платформы для урегулирования ситуации на Украине не существует. Однако было бы весьма полезно её создать.
Об этом на традиционной встрече с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал заявление министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, который сказал, что его страна считает необходимым создание такой «платформы мира» с широкой вовлечённостью разных стран в процесс урегулирования на Украине.

Представитель Кремля также отметил, что президент РФ Владимир Путин является убеждённым сторонником политико-дипломатических путей решения украинского кризиса. Песков подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров, а, наоборот, была их сторонником с привлечением всех заинтересованных сторон.

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#конфликт
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Стали известны подробности попытки угнать Ту-22М3 на Украину
Лётчик ВКС рассказал детали инцидента с попыткой угона Ту-22М3 в Украину
08 июля 2024, 12:52

Фото: РИА Новости / Пресс-служба ФСБ РФ

Как рассказал лётчик на видео, которое было обнародовано телеканалом «Россия 1», спецслужбы киевского режима обещали переправить на Украину его семью.
Это произошло после того, как лётчика попытались завербовать для угона стратегического бомбардировщика Ту-22М3.

«Моя семья по их планам должна была выехать в Турцию, где их должны были встретить эти хлопцы (украинская разведка. — Прим. ред.). А потом зачем-то в Молдавию, дальше на Украину, хотя речь шла о (западной. — Прим. ред.) Европе. Впрочем, какая разница? Они их просто собирались украсть и держать у себя», — поделился летчик.

Пилот отметил, что обещания представителей киевского режима не вызывали доверия. Украинские спецслужбы также предоставили его жене карту поляка и открыли счёт в польском банке на имя его семьи. Однако договор на обслуживание счёта был оформлен на Украине.

На опубликованном видео можно увидеть, в частности, итальянские и польские документы, включая паспорта, которые предназначались для лётчика и его семьи.

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На рейсе в Великобританию пассажиры самолета устроили массовую драку
The Sun: драка на самолете компании Ryanair произошла из-за посадочных мест
08 июля 2024, 12:47

Фото: IStock/Diy1

Пассажиры авиакомпании Ryanair устроили массовую драку во время полета из-за мест в салоне и сорвали рейс. Подробностями истории поделился британский таблоид The Sun.
Уточняется, что рейс шел из Марокко в Великобританию. Конфликт начался с того, что мужчина попросил женщину поменяться с ним местом, чтобы он мог сесть рядом с женой и детьми. Та отказала ему и мужчина после взлета начал ей угрожать, на что отреагировал ее муж. Супружеская пара летела с большой семьей, которая тоже включилась в драку, самолет был вынужден совершить экстренную посадку.

По данным источника, марокканская полиция сняла с самолета девятерых участников потасовки.

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#конфликт
#мужчина
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Песков: Путин не передавал никаких посланий Байдену
08 июля 2024, 12:31

Фото: Сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 8 июля на брифинге, что Владимир Путин не передавал никаких посланий своему американскому коллеге Джо Байдену.
«Нет, господин Орбан действительно делает серьёзную попытку согласовать позиции сторон, опираясь на первоисточники. И мы это высоко ценим», — сказал Песков, отвечая на вопрос, передавал ли Путин какое-либо послание через премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Утром 8 июля в Пекине состоялась встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

В ходе встречи с Си Цзиньпином Орбан подчеркнул, что Будапешт высоко ценит мирную инициативу Пекина по урегулированию ситуации на Украине.

Позже глава венгерского правительства сообщил, что его следующий визит будет в Вашингтон.

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В США уволили журналистку, задававшую Байдену заготовленные Белым домом вопросы
Радиостанция WURD уволила ведущую, взявшую у Байдена липовое интервью
08 июля 2024, 12:07

Фото: IStock/Mihajlo Maricic

Американская радиостанция WURD уволила по соглашению сторон радиоведущую Андреа Лоуфул-Сандерс, которая на этой неделе взяла интервью у президента США Джо Байдена по заготовленным Белым домом вопросам, сообщила пресс-служба радиостанции.
Как сообщает агентство, подобный инцидент противоречит политике канала и независимости СМИ. Там также подчеркнули, что Лоуфул-Сандерс самостоятельно договорилась об интервью и канал не имеет к этому отношения.

Ранее стало известно, что Белый дом заранее прорабатывает перечень вопросов, которые можно задавать нынешнему президенту США, при этом убирает неудобные для обсуждения темы.

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МИД Японии: Токио обеспокоен развитием отношений России и КНДР
08 июля 2024, 12:03

Фото: istockphoto / Andrea Nicolini

Япония заявила о серьезном беспокойстве из-за «союза» России и КНДР.
Южная Корея планирует поднять вопрос о сотрудничестве России и КНДР на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне, сообщили в URA.RU.

«Мы направим решительный сигнал относительно военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей и обсудим пути укрепления сотрудничества между союзниками по НАТО и IP4 (Южная Корея, Япония, Австралия и Новая Зеландия — прим. URA.RU)», — сказал Ким Тхэ Хе.

Ранее обеспокоенность по поводу союза России и Северной Кореи выразила Япония. Глава японского МИД Ёко Камикава заявила, что такое сотрудничество угрожает безопасности в регионе, который окружает Японию.

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Reuters: НАТО нуждается в дополнительных 35-50 бригадах для «защиты от РФ»
08 июля 2024, 11:43

Фото: istockphoto / Michele Ursi

По сообщению агентства, в состав каждой бригады войдёт от 3 до 7 тысяч военнослужащих.
НАТО пересматривает свои военные планы, учитывая опыт конфликта на Украине. По информации агентства Reuters, со ссылкой на анонимного военного источника, альянс планирует создать от 35 до 50 дополнительных бригад. Это необходимо для того, чтобы отразить возможное «нападение со стороны России».

«По словам источника, формирование такого большого количества бригад может столкнуться с «серьёзными трудностями».Источник отказался предоставить дополнительную информацию, ссылаясь на секретность подобных планов альянса», — говорится в сообщении.

Агентство также отмечает, что пока не вполне понятно, откуда НАТО сможет найти необходимое количество кадров для формирования такого числа подразделений. Вероятно, государства-члены альянса смогут решить эту задачу за счёт переброски войск из других регионов, дополнительного набора персонала или использования «комбинированного подхода».

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