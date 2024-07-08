Макрон не принял отставки премьер-министра Атталя

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Президент Франции Эммануэль Макрон принял решение оставить Габриэля Атталя на посту премьер-министра страны, об этом сообщает BFMTV.
Премьер-министр Габриэль Атталь должен подать заявление об отставке Эммануэлю Макрону в понедельник, 8 июля, на следующий день после второго тура парламентских выборов. Однако Макрон не принял его отставку, заявив, что Атталь должен сохранить свой пост «на время», чтобы «обеспечить стабильность страны».
Ранее были подведены итоги парламенстких выборов, по которым партия Народный фронт выиграла второй тур парламентских выборов, получив более 180 депутатских мест. Хотя поданное большинство голосов не является подавляющим, представители победившей партии требуют Макрона передать им власть в управление.
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