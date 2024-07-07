Макрон отказывается выступать с заявлениями до подсчета голосов

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Президент Франции Эммануэль Макрон не планирует выступить с заявлением, так как он ожидает завершения подсчета голосов на парламентских выборах, чтобы огласить формирование нового правительства. Об этом 7 июля сообщила газета Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец.
«В соответствии с республиканской традицией, он подождет формирования нового национального собрания, чтобы принять необходимые решения», — приводит его слова издание.Газета также пояснила, что нынешний президент Франции внимательно следит за подсчетом голосов дабы сохранить «суверенность выбора французского населения».
Весь период голосования, начиная с первого тура по всей стране проносятся волны протеста. Для разгона участников несанкционированных митингов полиция применяет слезоточивый газ.
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Олег Дикий