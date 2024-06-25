Макрон заявил об угрозе гражданской войны во Франции

Фото: сайт Кремля
Президент страны Эммануэль Макрон заявил, что Франции угрожает гражданская война из-за политики как правых, так и левых сил, которые «впадают в крайности». Об этом информирует BFM TV.
Французский лидер отметил, что крайне правая партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен «отсылает людей к религии или происхождению, по этой причине она разделяет и подталкивает к гражданской войне». За партией «Непокоренная Франция» Жана-Люка Меланшона, которая вошла в объединение левых под названием «Новый народный фронт», также стоит война с неверными убеждениями, пояснил глава Франции.
Макрон призвал граждан своей страны не поддаваться на провокации и «не соблазняться» двумя крайностями, которые предлагают быстрое решение волнующих общество проблем, а подождать несколько лет и стать сильнее во всех аспектах.
Ранее лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо написал в социальной сети X, что президент Франции Эммануэль Макрон ведет страну к самоубийству, занимаясь подготовкой войск к отправке на Украину. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Макрон призвал граждан своей страны не поддаваться на провокации и «не соблазняться» двумя крайностями, которые предлагают быстрое решение волнующих общество проблем, а подождать несколько лет и стать сильнее во всех аспектах.
Ранее лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо написал в социальной сети X, что президент Франции Эммануэль Макрон ведет страну к самоубийству, занимаясь подготовкой войск к отправке на Украину. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова