Украина потребовала от российских участников Олимпиады отказаться от Игр дружбы

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Исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный заявил, что Украина будет добиваться, чтобы российские и белорусские участники Олимпиады-2024 в Париже дали письменный отказ от выступления на Играх дружбы. Об этом сообщает Le Monde.
Бедный рассказал, что в министерстве существует база данных спортсменов из РФ и Белоруссии, которые не соответствуют требованиям МОК по допуску к соревнованиям. По его словам, вся информация будет предоставлена в МОК.
Напомним, в декабре прошлого года Международный олимпийский комитет признал российских и белорусских спортсменов индивидуальными нейтральными атлетами на Олимпийских играх в Париже. Летние Олимпийские игры в Париже состоятся с 26 июля по 11 августа.
Ранее глава промоутерской компании Камил Гаджиев заявил, что Международный олимпийский комитет не сможет запретить российским спортсменам принимать участие в Играх дружбы.
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Напомним, в декабре прошлого года Международный олимпийский комитет признал российских и белорусских спортсменов индивидуальными нейтральными атлетами на Олимпийских играх в Париже. Летние Олимпийские игры в Париже состоятся с 26 июля по 11 августа.
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Екатерина Коршунова