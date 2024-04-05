Украина потребовала от российских участников Олимпиады отказаться от Игр дружбы

Исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный заявил, что Украина будет добиваться, чтобы российские и белорусские участники Олимпиады-2024 в Париже дали письменный отказ от выступления на Играх дружбы. Об этом сообщает Le Monde.