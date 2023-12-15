Макрон объявил о готовности поговорить с Путиным

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не менял номер телефона и готов поговорить с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.
Ранее глава российского государства заявлял, что Россия готова продолжать сотрудничество с Францией. Путин подчеркнул, что раньше у него с Макроном было прекрасное рабочее взаимодействие, которое прекратилось по инициативе французского лидера.
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Анастасия Чинкова