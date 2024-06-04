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Французский политик Пьер Лелуш предупредил, что возможные удары натовскими вооружениями по территории России и ввод войск альянса на Украину могут вывести конфликт из-под контроля.
Он подчеркнул, что игра с этими двумя «затворами» может привести к неконтролируемой ситуации в войне.
Лелуш также отметил, что вероятность прямого вовлечения Франции в боевые действия увеличивается по мере увеличения помощи Киеву со стороны Парижа.
По его словам, начиная с поставок оружия и отправки инструкторов, Пятая республика может оказаться напрямую вовлеченной в столкновения.
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Лелуш также отметил, что вероятность прямого вовлечения Франции в боевые действия увеличивается по мере увеличения помощи Киеву со стороны Парижа.
По его словам, начиная с поставок оружия и отправки инструкторов, Пятая республика может оказаться напрямую вовлеченной в столкновения.
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Артем Кузьмин