Макрон ополчился против главы МВД Ретайо после его слов о «конце макронизма»

24 июля 2025, 10:08

Le Parisien: между Макроном и главой МВД Ретайо назревает конфликт

Эммануэль Макрон (фото: kremlin.ru)

Между президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой МВД страны Брюно Ретайо назревает конфликт. Об этом пишет издание Le Parisien.