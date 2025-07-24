Макрон ополчился против главы МВД Ретайо после его слов о «конце макронизма»
Между президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой МВД страны Брюно Ретайо назревает конфликт. Об этом пишет издание Le Parisien.
Отмечается, что Ретайо не является политическим союзником Макрона. К тому же, он отличался неоднократными «нападками на президента». Однако многие министры этого не принимают, поскольку в стране достаточно проблем с безопасностью, а результаты работы министра внутренних дел и самого ведомства под его руководством вызывают массу вопросов.
Недавно Макрон обратил внимание на отношение Ретайо к себе, допросив его в ходе последнего заседания министров о ситуации на юге Франции, где в настоящее время наблюдается волна преступного насилия. Уточняется, что президент задал министру ряд «жёстких вопросов».
Вероятно, такая реакция Макрона стала ответом на недавнюю публикацию Ретайо в Valeurs Actuelles, где он заявил, что «макронизм завершится вместе с Макроном». Также он обвинил президента в политической двойственности.
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