«Я не говорила, что его жена — мужик»: Маргарита Симоньян «насолила» Макрону

21 июля 2025, 13:54

Симоньян заявила, что её аккаунт в социально сети X заблокировали во Франции

Маргарита Симоньян (Фото: Telegram @margaritasimonyan)

Главный редактор государственного телеканала RT и международной медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что её аккаунт в социальной сети X* заблокировали во Франции. Об этом журналистка написала в своём Telegram-канале.





Симоньян указала, что блокировку своей страницы она обнаружила 21 июля. По её словам, она не понимает, по какой причине ей ограничили доступ к странице, и соответствующих объяснений она не получила. В своём сообщении медиаменеджер упомянула политического деятеля Эммануэля Макрона и его жену Брижит, пошутив, что вероятно чем-то обидела президента Франции.

«Мой аккаунт в X* заблокировали во Франции. Даже не знаю, чем я насолила Макрону. Я не говорила, что его жена — мужик», — написала Маргарита.