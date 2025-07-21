«Я не говорила, что его жена — мужик»: Маргарита Симоньян «насолила» Макрону
Симоньян заявила, что её аккаунт в социально сети X заблокировали во Франции
Главный редактор государственного телеканала RT и международной медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что её аккаунт в социальной сети X* заблокировали во Франции. Об этом журналистка написала в своём Telegram-канале.
Симоньян указала, что блокировку своей страницы она обнаружила 21 июля. По её словам, она не понимает, по какой причине ей ограничили доступ к странице, и соответствующих объяснений она не получила. В своём сообщении медиаменеджер упомянула политического деятеля Эммануэля Макрона и его жену Брижит, пошутив, что вероятно чем-то обидела президента Франции.
«Мой аккаунт в X* заблокировали во Франции. Даже не знаю, чем я насолила Макрону. Я не говорила, что его жена — мужик», — написала Маргарита.Симоньян напомнила о высказываниях журналистки Наташи Рэй касательно супруги Макрона. Рэй заявила, что Брижит Макрон на самом деле родилась мужчиной, но сделала операцию по смене пола.
*Социальная сеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.