Макрон объявил число стран «коалиции желающих» для помощи Украине
Макрон: Число стран-участниц «коалиции желающих» для помощи Украине выросло до 30
Число стран-участниц так называемой «коалиции желающих», созданной для поддержки Украины, достигло 30. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ежегодном обращении к вооружённым силам страны накануне национального праздника, Дня взятия Бастилии 14 июля. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца (соцсети X).
Макрон уточнил, что генштаб коалиции, основанной в Париже в феврале, продолжает функционировать в столице Франции. В ходе выступления он также обозначил «постоянную угрозу» Европе со стороны России, призвав европейские страны к самоорганизации для сохранения мира.
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«На границах Европы продолжает существовать российская угроза, от Кавказа до Арктики. Подготовленная, организованная и постоянная угроза, которой мы должны быть способны противостоять», — сказал он.Ранее французский лидер объявил, что участники коалиции будут патрулировать воздушное и морское пространство Украины после заключения соглашения о прекращении огня с Россией в рамках послевоенного восстановления страны.
Также недавно стало известно, что министр обороны США Пит Хегсет приостановил поставки части вооружений Киеву после получения аналитической записки от своего заместителя по политическим вопросам Элбриджа Колби.