Макрон объявил число стран «коалиции желающих» для помощи Украине

14 июля 2025, 02:46

Макрон: Число стран-участниц «коалиции желающих» для помощи Украине выросло до 30

Фото: iStock/artJazz

Число стран-участниц так называемой «коалиции желающих», созданной для поддержки Украины, достигло 30. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ежегодном обращении к вооружённым силам страны накануне национального праздника, Дня взятия Бастилии 14 июля. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца (соцсети X).





Макрон уточнил, что генштаб коалиции, основанной в Париже в феврале, продолжает функционировать в столице Франции. В ходе выступления он также обозначил «постоянную угрозу» Европе со стороны России, призвав европейские страны к самоорганизации для сохранения мира.





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«На границах Европы продолжает существовать российская угроза, от Кавказа до Арктики. Подготовленная, организованная и постоянная угроза, которой мы должны быть способны противостоять», — сказал он.