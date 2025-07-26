Макрон опубликовал ролик, в начале которого плачет

26 июля 2025, 16:42

Макрон опубликовал ролик, в котором со слезами вспоминает Олимпиаду в Париже

Эммануэль Макрон (Фото: www.kremlin.ru)

Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал видео, в начале которого показано, как он плачет, тоскуя по Олимпийским играм в Париже. Об этом стало известно из соцсетей.







«Когда ты вспоминаешь об Играх в Париже», — гласит текст ролика.