Достижения.рф

Макрон опубликовал ролик, в начале которого плачет

Макрон опубликовал ролик, в котором со слезами вспоминает Олимпиаду в Париже
Эммануэль Макрон (Фото: www.kremlin.ru)

Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал видео, в начале которого показано, как он плачет, тоскуя по Олимпийским играм в Париже. Об этом стало известно из соцсетей.



«Когда ты вспоминаешь об Играх в Париже», — гласит текст ролика.

Уточняется, что видео было частично сгенерировано с помощью ИИ.

Олимпийские игры прошли в Париже в 2024 году с 26 июля по 11 августа. Игры сопровождались скандалом, в частности, из-за церемонии открытия.

Люди по всему миру возмутились участием в шоу трансвеститов и представителей ЛГБТ*-движения, особенно их шокировала пародия на «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи.

*Признано в России экстремистским движением и запрещено
Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0