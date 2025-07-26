Макрон опубликовал ролик, в начале которого плачет
Макрон опубликовал ролик, в котором со слезами вспоминает Олимпиаду в Париже
Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал видео, в начале которого показано, как он плачет, тоскуя по Олимпийским играм в Париже. Об этом стало известно из соцсетей.
«Когда ты вспоминаешь об Играх в Париже», — гласит текст ролика.
Уточняется, что видео было частично сгенерировано с помощью ИИ.
Олимпийские игры прошли в Париже в 2024 году с 26 июля по 11 августа. Игры сопровождались скандалом, в частности, из-за церемонии открытия.
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