Во Франции мужчина платил деньги за изнасилования детей в Африке, собирая коллекцию жутких видео

26 июля 2025, 16:21

Во Франции мужчина платил деньги за изнасилования детей в Африке

оригинал Фото: iStock/tanawit sabprasan

Во Франции 58-летний мужчина платил деньги за изнасилования детей в Африке, собирая у себя дома коллекцию страшных видео. Об этом сообщают местные СМИ.