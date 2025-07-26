Во Франции мужчина платил деньги за изнасилования детей в Африке, собирая коллекцию жутких видео
Во Франции 58-летний мужчина платил деньги за изнасилования детей в Африке, собирая у себя дома коллекцию страшных видео. Об этом сообщают местные СМИ.
Француз по имени Клод давно осознал, что является педофилом, однако в родной стране воплощать свои фантазии в жизнь было слишком опасно. По этой причине мужчина нашел алчных людей из Африки и стал платить им деньги за изнасилования детей на камеру.
Мужчины похищали маленьких жертв, избивали их, а затем часами подвергали сексуальному насилию. Все ролики они отправляли Клоду, который мастурбировал на них и собирал дома коллекцию. Точное число жертв неизвестно, но их больше десятка.
Недавно француза задержали. Согласно информации следствия, ранее он был военным, и у полиции есть основания полагать, что во время службы в Африке он и сам насиловал детей.
Читайте также: