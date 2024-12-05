Володин заявил о провале попытки Макрона удержать власть

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)
Попытка президента Франции Эммануэля Макрона удержать власть не удалась. Об этом написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По словам политика, действующий французский лидер довёл некогда процветающую страну до состояния глубокого кризиса. Володин отметил, что сегодня Макрон окончательно утратил доверие собственного населения из-за того, что позволил Джо Байдену втянуть Францию в войну.
Председатель Госдумы заключил, что время Макрона должно уйти в прошлое.
Национальное собрание Франции накануне приняло резолюцию о недоверии правительству Мишеля Барнье. За проголосовал 331 депутат.
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Председатель Госдумы заключил, что время Макрона должно уйти в прошлое.
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Екатерина Коршунова