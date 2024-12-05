Доверия к западным СМИ нет, однако их сообщения намекают, что США действительно намерены давить на Украину для скорейшего прекращения конфликта. Об этом заявил политолог Иван Мезюхо, комментируя статью The Wall Street Journal о планах Киева объявить о готовности к переговорам с Москвой. По его словам, ситуация с Тайванем и война на Ближнем Востоке приводят Вашингтон к пониманию, что он не справляется с противостоянием на три фронта.