Макрон принял отставку французского правительства

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Президент Франции Эмманюэль Макрон принял прошение премьер-министра Мишеля Барнье об отставке правительства. Об этом сообщил Елисейский дворец.
В заявлении говорится, что сам Барнье и другие члены кабмина «продолжат вести текущие дела до назначения нового правительства».
Парламент Франции 4 декабря проголосовал за вотум недоверия правительству. Это беспрецедентное событие, которого не происходило с 1962 года. Сегодня в соответствии с конституцией премьер-министр Мишель Барнье подал заявление об отставке президенту Эмманюэлю Макрону.
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Анастасия Ларина