Во Франции призвали Макрона уйти в отставку после слов об Украине

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Лидер французской националистической партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал президента страны Эммануэля Макрона уйти в отставку после его слов об увеличении помощи Украине. Такое заявление политик опубликовал в соцсети X.
Ранее директор института политических исследований Сергей Марков обвинил Макрона в протестах фермеров в Европе. О причинах и последствиях действий фермеров читайте в эксклюзивном материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова