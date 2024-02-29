Во Франции потребовали объявить импичмент Макрону после слов о России

Фото: сайт Кремля
Французский парламент должен проголосовать против войны с Россией и объявить импичмент президенту Эммануэлю Макрону. С таким призывом в соцсети Х выступил глава националистической партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Он убеждён, что президент Франции ненавидит свою страну и всеми своими действиями пытается втянуть её в третью мировую войну.
Также в своё посте Филиппо прикрепил ссылку на петицию, которая была подготовлена партией «Патриоты» и опубликована на её официальном сайте.
Несколькими днями ранее Макрон заявил, что «поражение России – это необходимое условие для европейской безопасности и стабильности».
Ранее Филиппо призывал Макрона уйти в отставку после того, как президент выступил за увеличение военной помощи Украине.
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Также в своё посте Филиппо прикрепил ссылку на петицию, которая была подготовлена партией «Патриоты» и опубликована на её официальном сайте.
Ранее Филиппо призывал Макрона уйти в отставку после того, как президент выступил за увеличение военной помощи Украине.
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Анастасия Чинкова