Макрон оценил вероятность приглашения Путина на празднование высадки в Нормандии

Долгое время отношения между Российской Федерацией и Финляндией были стабильными и добрососедскими, но риторика финских властей претерпела за последнее время значительные изменения — теперь Финляндия относиться к России, как к врагу. Так, закрытие границ финской стороной заставило президент РФ Владимира Путина пойти на решительные меры, пишет NetEase.