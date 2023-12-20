Макрон оценил вероятность приглашения Путина на празднование высадки в Нормандии

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Президент Франции Эммануэль Макрон высказал свои мысли относительно возможного приглашения Владимира Путина на празднование 80-летия высадки в Нормандии. Эту информацию распространило агентство РИА Новости.
Макрон подчеркнул, что возможность приглашения Путина на событие возможна лишь при условии проведения мирных переговоров и изменения ситуации с участием президента Украины Владимира Зеленского.
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