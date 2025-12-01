Макрон пообещал новые санкции против России в ближайшие недели
Макрон заявил о намерении усилить давление на Москву
Президент Франции Эммануэль Макрон вновь подтвердил планы усилить санкционное давление на Россию. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, сообщает «Интерфакс».
Макрон подчеркнул, что в ближайшие недели Франция намерена активизировать меры воздействия на Москву. Кроме того, французский лидер отметил, что урегулирование конфликта на Украине невозможно без участия европейских стран.
Он уточнил, что речь идёт о вопросах замороженных активов России, гарантиях безопасности и потенциальном вступлении Украины в Евросоюз.
Читайте также: