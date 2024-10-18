Макрон попросил Израиль прекратить операции в Газе и Ливане и перейти к диалогу

Фото: сайт Кремля
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Израиль прекратить военные действия в Газе и Ливане, а также начать политический диалог для урегулирования конфликта.
На пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе он подчеркнул, что продолжение военных операций не принесёт мира и безопасности ни для Израиля, ни для стран региона.
Макрон также заявил, что ликвидация лидера ХАМАС Яхьи Синвара должна стать поворотным моментом для прекращения войны. Он призвал к прекращению огня и созданию политических перспектив для мирного сосуществования израильтян и палестинцев.
Президент подчеркнул необходимость гарантий безопасности для Израиля и реформирования палестинской администрации.
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«Франция просит Израиль остановить свои операции в Ливане, не начинать наземную операцию и соблюдать суверенитет страны, а также свои обязательства перед ООН, особенно в отношении миротворцев UNIFIL», — отметил Макрон. Трансляция его выступления велась на официальной странице Елисейского дворца в соцсети Х.
Макрон также заявил, что ликвидация лидера ХАМАС Яхьи Синвара должна стать поворотным моментом для прекращения войны. Он призвал к прекращению огня и созданию политических перспектив для мирного сосуществования израильтян и палестинцев.
Президент подчеркнул необходимость гарантий безопасности для Израиля и реформирования палестинской администрации.
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Елена Перлова