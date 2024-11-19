Макрон пожал руку Лаврову на саммите G20

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)
Президент Франции Эммануэль Макрон пожал руку главе МИД России Сергею Лаврову на саммите «Большой двадцатки» (G20). Об этом сообщает Bloomberg.
По данным источника, «французский лидер разыскал российского министра и пожал ему руку». Однако, несмотря на это, в кулуарах саммита Макрон поддержал решение США разрешить Киеву бить дальнобойными ракетами ATACMS по территориям вглубь РФ.
В рамках саммита лидеры стран–участниц приняли итоговую декларацию. В ней говорится, что представители государств встретились для ответа на главные глобальные вызовы и кризисы.
Напомним, саммит G20 проходит в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября.
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В рамках саммита лидеры стран–участниц приняли итоговую декларацию. В ней говорится, что представители государств встретились для ответа на главные глобальные вызовы и кризисы.
Напомним, саммит G20 проходит в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября.
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Екатерина Коршунова