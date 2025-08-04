Макрон предлагал Трампу сделку по Украине в обмен на молчание о смене пола* его жены

04 августа 2025, 21:24

Оуэнс: Макрон предлагал Трампу повлиять на Зеленского в обмен на молчание о жене

Эммануэль Макрон (фото: kremlin.ru)

Американская журналистка Кэндис Оуэнс в интервью Такеру Карлсону рассказала, что президент Франции Эммануэль Макрон якобы предлагал лидеру США Дональду Трампу повлиять на Владимира Зеленского в обмен на молчание о супруге Макрона, Брижит.