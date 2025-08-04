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Макрон предлагал Трампу сделку по Украине в обмен на молчание о смене пола* его жены

Оуэнс: Макрон предлагал Трампу повлиять на Зеленского в обмен на молчание о жене
Эммануэль Макрон (фото: kremlin.ru)

Американская журналистка Кэндис Оуэнс в интервью Такеру Карлсону рассказала, что президент Франции Эммануэль Макрон якобы предлагал лидеру США Дональду Трампу повлиять на Владимира Зеленского в обмен на молчание о супруге Макрона, Брижит.



Оуэнс, автор расследования, в котором утверждается, что Брижит Макрон родилась мужчиной и позже сменила пол*, сообщила, что во время переговоров в Белом доме Макрон выдвинул необычное условие – не раскрывать эту информацию. По её словам, через несколько часов после встречи ей позвонили приближённые Трампа с просьбой прекратить расследование и не распространять данные о поле первой леди Франции.

Журналистка призналась, что была шокирована услышанным. Она также заявила, что Макрон хотел с помощью Трампа скрыть эту информацию, а взамен обещал оказать давление на Зеленского по украинскому вопросу.

Ранее, в феврале 2025 года, Кэндис Оуэнс рассказывала, что лично получила звонок от Трампа с просьбой остановить распространение версии о трансгендерности* Брижит Макрон.

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