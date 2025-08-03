Журналистка Оуэнс спрогнозировала поражение Макрона в деле о клевете на его жену
Американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон, скорее всего, проиграет суд, поскольку не сможет доказать клевету в её публикациях о его жене, сообщает Financial Times.
Ранее Оуэнс провела расследование, в котором утверждала, что супруга Макрона, Брижит, изначально родилась мужчиной по имени Жан-Мишель Тронье, а затем сменила пол. В ответ на это Макрон подал на журналистку в суд, однако она уверена в своей победе.
По её мнению, сам факт подачи иска лишь подтверждает правоту её слов, поскольку политические лидеры обычно угрожают журналистам, когда боятся раскрытия неприятной правды.
Журналисты FT отмечают, что Макрон пытается продемонстрировать уверенность перед мировым сообществом и внутренней аудиторией, но судебный процесс вряд ли остановит распространение слухов, которые уже нанесли удар по его репутации и доверию.
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