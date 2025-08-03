Журналистка Оуэнс спрогнозировала поражение Макрона в деле о клевете на его жену

03 августа 2025, 14:44

FT: журналистка Оуэнс предрекла проигрыш Макрона в деле о клевете на его супругу

Эммануэль Макрон (Фото: www.kremlin.ru)

Американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон, скорее всего, проиграет суд, поскольку не сможет доказать клевету в её публикациях о его жене, сообщает Financial Times.