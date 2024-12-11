Макрон предложил Иванишвили помощь в урегулировании ситуации в Грузии

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Президент Франции Эммануэль Макрон провёл телефонный разговор с основателем и почётным председателем правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзиной Иванишвили. В ходе беседы французский лидер выразил готовность оказать помощь в разрешении кризиса.
Об этом сообщили в пресс-службе партии. Отмечается, что Макрон выразил сожаление по поводу сложившегося положения и выразил готовность помочь в «разгрузке» ситуации. Иванишвили поблагодарил собеседника за инициативу и выразил одобрение идее совместных усилий по стабилизации обстановки.
Телефонный разговор продолжался один час и состоялся он по инициативе французской стороны, уточнили в пресс-службе «Грузинской мечты». Иванишвили и Макрон договорились на днях провести ещё одну беседу и оценить достигнутый прогресс, сказано в сообщении.
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Александр Бойцов