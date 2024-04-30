Макрон придумал способ повлиять на Путина

Фото: сайт Кремля
Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен использовать влияние лидера Китая Си Цзиньпина для оказания давления на президента России Владимира Путина, сообщает Bloomberg.
Источники агентства утверждают, что Макрон стремится укрепить свои личные связи с Си во время его двухдневного визита во Францию. Цель Макрона — побудить китайского лидера обратиться к Путину с призывом прекратить военные действия России против Украины.
Помимо этого, Макрон планирует привлечь китайские инвестиции во французский сектор производства аккумуляторов для электромобилей.
Председатель КНР Си Цзиньпин намерен посетить Францию, Сербию и Венгрию с 5 по 10 мая.
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Помимо этого, Макрон планирует привлечь китайские инвестиции во французский сектор производства аккумуляторов для электромобилей.
Председатель КНР Си Цзиньпин намерен посетить Францию, Сербию и Венгрию с 5 по 10 мая.
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Артем Кузьмин